Кирьос проиграл 4-й сет 0:6, но выиграл 6:1 в 5-м и вышел во 2-й круг Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче на травяном мэйджоре он обыграл соотечественника Джордана Томпсона 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 33 минуты.



Кирьос выполнил 24 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе Томпсона 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 7 брейков.



Во втором круге Кирьос встретится с победителем пары Юичи Сугита (Япония) — Рафаэль Надаль (Испания, 3).



Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.



Уимблдон. Мужчины. Первый круг.



Кей Нисикори (Япония, 8) — Тьягу Монтейро (Бразилия) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.