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Кирьос проиграл 4-й сет 0:6, но выиграл 6:1 в 5-м и вышел во 2-й круг Уимблдона

Кирьос проиграл 4-й сет 0:6, но выиграл 6:1 в 5-м и вышел во 2-й круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче на травяном мэйджоре он обыграл соотечественника Джордана Томпсона 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 33 минуты.

Кирьос выполнил 24 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе Томпсона 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

Во втором круге Кирьос встретится с победителем пары Юичи Сугита (Япония) — Рафаэль Надаль (Испания, 3).

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон. Мужчины. Первый круг.

Кей Нисикори (Япония, 8) — Тьягу Монтейро (Бразилия) — 6:4, 7:6 (7:3), 6:4.

02 июля 2019 года, вторник. 13:10 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
43
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
3 : 2
Джордан Томпсон
44
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3 4 5
               
7 7 3 7 12 0 6
6 4 6 6 10 6 1
               
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
3 : 0
Тьяго Монтейро
113
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
1 2 3 4 5
               
6 7 6    
4 6 4    
               
10 причин следить за Уимблдоном
Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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