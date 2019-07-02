Димитров будет оштрафован за отказ от посещения пресс-конференции

Болгарский теннисист Григор Димитров не пришёл на обязательную пресс-конференцию после первого раунда Уимблдона. Такой поступок повлечёт за собой штраф. Об этом сообщает Novinite.



Напомним, болгарин уже выбыл из борьбы за титул на лондонском мэйджоре. В первом же матче он, ведя по партиям 2:0, проиграл представителю Франции Корентену Муте — 6:2, 6:3, 6:7 (4:7), 3:6, 1:6. Димитров впервые в карьере проиграл матч со счёта 2:0 по сетам.



Сумма штрафа станет Григора станет известна позже, но обычно она составляет порядка $ 3 тыс. В то же время за поражение в первом раунде соревнований он заработал $ 57 тыс.



Напомним, Уимблдон проходит в Лондоне в период с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.