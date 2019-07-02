Хачанов: в матче с Фелисьяно Лопесом надо готовиться к тай-брейкам

Россиянин Карен Хачанов подвёл итоги матча первого круга на Уимблдоне с представителем Южной Кореи Квон Сон У, в котором он победил со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Следующим соперником уроженца Москвы станет испанец Фелисьяно Лопес.
«Сыграл непростой матч. А чего стоит ожидать на „Больших шлемах“? Парень прошёл квалификацию, обыграл трёх ребят, ему было нечего терять. Очень тяжёлый поединок оказался. Соперник реально играл на равных. Рад, что в нужный момент смог дожать, перехватить инициативу и выиграть.
В первом матче можно ожидать от себя хорошего тенниса, можно среднего, но главное в итоге то, что ты выигрываешь. Сегодня подача помогала. Иногда были двойные, однако я старался более активно подать вторую. Он очень непростой парень, быстрый на задней линии. Иногда не знал, что лучше делать: оставаться в розыгрыше или тоже атаковать. Было сложно с психологической точки зрения.
Фелисьяно Лопес? Несмотря на свой возраст, на траве он один из фаворитов. Надо готовиться, что будут тай-брейки, может что-то не получатся. Первым делом буду фокусироваться на свою подачу и там уже стараться искать возможности, если они будут», — заявил Хачанов в интервью Eurosport.
Видео доступно на "Чемпионате".
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