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Тим проиграл в 1-м круге Уимблдона Куэрри, отдав четвёртый сет – 0:6

Тим проиграл в 1-м круге Уимблдона Куэрри, отдав четвёртый сет – 0:6
Теннис / Уимблдон 2019 0

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим в первом круге Уимблдона уступил полуфиналисту 2017 года американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

Тим выполнил 15 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. В активе Куэрри 22 подачи навылет, 4 двойные ошибки. Американец смог реализовать 4 брейка из 4. Отдельно стоит отметить 4 сет, в котором Тим проиграл — 0:6.

Во втором круге Куэрри встретится с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублёв (Россия).

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

02 июля 2019 года, вторник. 14:40 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
1 : 3
Сэм Куэрри
65
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
1 2 3 4 5
               
7 7 6 1 3 0  
6 4 7 7 6 6  
               
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