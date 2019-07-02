Тим проиграл в 1-м круге Уимблдона Куэрри, отдав четвёртый сет – 0:6

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим в первом круге Уимблдона уступил полуфиналисту 2017 года американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

Тим выполнил 15 эйсов, 3 раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6. В активе Куэрри 22 подачи навылет, 4 двойные ошибки. Американец смог реализовать 4 брейка из 4. Отдельно стоит отметить 4 сет, в котором Тим проиграл — 0:6.



Во втором круге Куэрри встретится с победителем пары Кристьян Гарин (Чили) — Андрей Рублёв (Россия).



Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.