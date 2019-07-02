Двукратный финалист «РГ» Тим второй год не может преодолеть 1-й круг Уимблдона

Два года подряд австриец Доминик Тим выходил в финал «Ролан Гаррос», где уступал испанцу Рафаэлю Надалю, а потом на Уимблдоне выбывал из розыгрыша в первом круге.

Ранее сегодня, 2 июля, четвёртая ракетка мира Тим в первом круге Уимблдона уступил полуфиналисту 2017 года американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6. Поединок продолжался 2 часа 32 минуты.

В сезоне-2018 в первом круге Уимблдона Доминик встречался с Маркосом Багдатисом. Поединок был остановлен в третьем сете при счёте 4:6, 6:7, 0:2 в пользу киприота из-за отказа Тима.



Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.