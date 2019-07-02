Павлюченкова: два дня назад немного потянула ногу на тренировке

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич со счётом 2:6, 3:6 в первом круге Уимблдона.

«Два дня назад я немного потянула ногу на тренировке. В принципе, это не было причиной сегодняшнего поражения. Почему не получилось? Белинда сейчас находится в очень хорошей форме, она на подъёме. Знала, что будет непростой матч. Она уже почти десятая ракетка мира. Трава – это её любимое покрытие. Тем не менее, я всё равно вышла с настроем, что могу победить. Я хотела, старалась, даже во втором сете, когда проигрывала 0:3. Просто в теннисе можно перевернуть матч с любого счёта и выиграть. Где-то хотелось получше, почище сыграть, но соперница была непростая.

Четыре года назад уже было такое, что я не играла на траве. У меня были небольшие проблемы с голеностопом и с плечом. И я просто боялась это усложнить, ведь трава — травматическое покрытие. Я хотела взять больше времени, потренироваться в одном месте, чтобы подготовиться к Уимблдону", — сказала Павлюченкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Романовой.