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Цонга на старте Уимблдона за 59 минут обыграл четвертьфиналиста турнира – 2011

Цонга на старте Уимблдона за 59 минут обыграл четвертьфиналиста турнира – 2011
Теннис / Уимблдон 2019 0

Француз Жо-Вильфрид Цонга в первом круге Уимблдона не испытал никаких проблем. Всего за 59 минут он обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:2, 6:1, 6:4.

Цонга 21 раз подал навылет, совершив при этом всего 1 двойную ошибку. Француз смог реализовать 6 из 9 брейк-пойнтов. Томич, который является четвертьфиналистом Уимблдона 2011 года, отличился одним эйсом и одной двойной ошибкой. Взять подачу соперника австралиец шансов не имел вовсе.

В следующем раунде турнира Цонга сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Ричардас Беранкис (Литва).

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

02 июля 2019 года, вторник. 17:10 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Бернард Томич
96
Австралия
Бернард Томич
Б. Томич
0 : 3
Жо-Вильфрид Цонга
72
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3 4 5
               
2 1 4    
6 6 6    
               
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