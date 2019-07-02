Цонга на старте Уимблдона за 59 минут обыграл четвертьфиналиста турнира – 2011
Француз Жо-Вильфрид Цонга в первом круге Уимблдона не испытал никаких проблем. Всего за 59 минут он обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:2, 6:1, 6:4.
Цонга 21 раз подал навылет, совершив при этом всего 1 двойную ошибку. Француз смог реализовать 6 из 9 брейк-пойнтов. Томич, который является четвертьфиналистом Уимблдона 2011 года, отличился одним эйсом и одной двойной ошибкой. Взять подачу соперника австралиец шансов не имел вовсе.
В следующем раунде турнира Цонга сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Ричардас Беранкис (Литва).
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования состоятся с 1 по 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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