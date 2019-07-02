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Рублёв одержал волевую победу над Гарином и преодолел первый круг Уимблдона

Рублёв одержал волевую победу над Гарином и преодолел первый круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянин Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне в одиночном разряде. 21-летний теннисист в четырёх сетах нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.

Уроженец Москвы выполнил 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 6 из 26 брейк-пойнтов. В активе Гарина 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Следующим соперником Рублёва станет американец Сэм Куэрри.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

02 июля 2019 года, вторник. 15:45 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
34
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 : 3
Андрей Рублёв
79
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3 4 5
               
6 4 5 4  
4 6 7 6  
               
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