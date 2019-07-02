Рублёв одержал волевую победу над Гарином и преодолел первый круг Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв успешно стартовал на Уимблдоне в одиночном разряде. 21-летний теннисист в четырёх сетах нанёс поражение чилийцу Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.

Уроженец Москвы выполнил 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 6 из 26 брейк-пойнтов. В активе Гарина 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Следующим соперником Рублёва станет американец Сэм Куэрри.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.