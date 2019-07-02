Россиянка Флинк вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Флинк в первом круге Уимблдона в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу-Хиберт со счётом 6:4, 6:2 Поединок продолжался 1 час 11 минут.
Флинк в ходе матча 4 раза подала навылет, совершив при этом одну двойную ошибку. Российская теннисистка реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Бадоса-Хиберт подала 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки, но смогла не смогла ни одного из шести брейк-пойнтов.
В следующем круге россиянка встретится с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Юлия Гёргес (Германия). Поединок состоится 4 июля, начало в 13:00 мск.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
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