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Россиянка Флинк вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Флинк вышла во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Варвара Флинк в первом круге Уимблдона в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу-Хиберт со счётом 6:4, 6:2 Поединок продолжался 1 час 11 минут.

Флинк в ходе матча 4 раза подала навылет, совершив при этом одну двойную ошибку. Российская теннисистка реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Бадоса-Хиберт подала 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки, но смогла не смогла ни одного из шести брейк-пойнтов.

В следующем круге россиянка встретится с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Юлия Гёргес (Германия). Поединок состоится 4 июля, начало в 13:00 мск.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

02 июля 2019 года, вторник. 17:35 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Паула Бадоса-Хиберт
126
Испания
Паула Бадоса-Хиберт
П. Бадоса-Хиберт
0 : 2
Варвара Флинк
141
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
02 июля 2019 года, вторник. 18:15 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Елена-Габриэла Русе
176
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
0 : 2
Юлия Гёргес
17
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
5 1  
7 6  
           
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