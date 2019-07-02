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С. Уильямс одержала победу над 161-й ракеткой мира в первом круге Уимблдона

С. Уильямс одержала победу над 161-й ракеткой мира в первом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, на старте турнира в двух сетах обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (Q) со счётом 6:4, 7:5.

Во втором круге С. Уильямс встретится либо со словенкой Каей Юван (Q), либо с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон завершится 14 июля.

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 4:6, 2:6.

02 июля 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
Джулия Гатто-Монтиконе
161
Италия
Джулия Гатто-Монтиконе
Д. Гатто-Монтиконе
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
02 июля 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
56
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 2
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
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