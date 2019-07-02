С. Уильямс одержала победу над 161-й ракеткой мира в первом круге Уимблдона
Американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, на старте турнира в двух сетах обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (Q) со счётом 6:4, 7:5.
Во втором круге С. Уильямс встретится либо со словенкой Каей Юван (Q), либо с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.
Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон завершится 14 июля.
Уимблдон. Женщины. Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 4:6, 2:6.
02 июля 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
10
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 0
161
Джулия Гатто-Монтиконе
Д. Гатто-Монтиконе
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|2
|5
02 июля 2019 года, вторник. 18:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
56
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 2
6
Петра Квитова
П. Квитова
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
Все было хорошо, но недолго. Печаль Шараповой на Уимблдоне
От победы Марию Шарапову отделяли всего два точных удара. Происходящее дальше вспоминать не хочется.
- 2 июля 2019
-
21:10
-
20:52
-
20:47
-
20:20
-
19:56
-
19:44
-
19:34
-
19:04
-
18:45
-
18:35
-
18:35
-
18:03
-
17:51
-
17:37
-
17:35
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:40
-
16:39
-
16:36
-
16:27
-
15:20
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
13:31
-
13:21
-
12:31
-
11:30
-
11:13
-
11:03
-
10:22
-
09:50
-
09:49
Партнерский контент