С. Уильямс одержала победу над 161-й ракеткой мира в первом круге Уимблдона

Американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, на старте турнира в двух сетах обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (Q) со счётом 6:4, 7:5.

Во втором круге С. Уильямс встретится либо со словенкой Каей Юван (Q), либо с представительницей Чехии Кристиной Плишковой.

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла С. Уильямс со счётом 6:3, 6:3.



Уимблдон завершится 14 июля.

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 4:6, 2:6.