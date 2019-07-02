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Надаль разгромил Сугиту и во втором круге Уимблдона сыграет с Кирьосом

Надаль разгромил Сугиту и во втором круге Уимблдона сыграет с Кирьосом
Теннис / Уимблдон 2019 0

В первом раунде Уимблдона испанец Рафаэль Надаль, посеянный под третьим номером, в трёх сетах легко обыграл японца Юити Сугиту (Q) со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

В активе Надаля 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Сугита, являющийся 274-й ракеткой мира, 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.

За выход в третий круг Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом, который на старте соревнований в упорной борьбе одолел соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Он завершится 14 июля. В 2018 году титул завоевал серб Новак Джокович.

02 июля 2019 года, вторник. 18:25 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
Юити Сугита
274
Япония
Юити Сугита
Ю. Сугита
0 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
3 1 3    
6 6 6    
               
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