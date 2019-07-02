Надаль разгромил Сугиту и во втором круге Уимблдона сыграет с Кирьосом
В первом раунде Уимблдона испанец Рафаэль Надаль, посеянный под третьим номером, в трёх сетах легко обыграл японца Юити Сугиту (Q) со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.
В активе Надаля 11 эйсов, 2 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Сугита, являющийся 274-й ракеткой мира, 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 1 брейк.
За выход в третий круг Надаль поспорит с австралийцем Ником Кирьосом, который на старте соревнований в упорной борьбе одолел соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1.
Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Он завершится 14 июля. В 2018 году титул завоевал серб Новак Джокович.
02 июля 2019 года, вторник. 18:25 МСК
Уимблдон (м). 1-й круг
Матч окончен
274
Юити Сугита
Ю. Сугита
0 : 3
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|1
|3
|
|6
|6
|6
Все было хорошо, но недолго. Печаль Шараповой на Уимблдоне
От победы Марию Шарапову отделяли всего два точных удара. Происходящее дальше вспоминать не хочется.
- 2 июля 2019
-
21:10
-
20:52
-
20:47
-
20:20
-
19:56
-
19:44
-
19:34
-
19:04
-
18:45
-
18:35
-
18:35
-
18:03
-
17:51
-
17:37
-
17:35
-
16:59
-
16:55
-
16:46
-
16:40
-
16:39
-
16:36
-
16:27
-
15:20
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
13:31
-
13:21
-
12:31
-
11:30
-
11:13
-
11:03
-
10:22
-
09:50
-
09:49
Партнерский контент