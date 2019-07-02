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Рублёв: в психологическом плане лучше встретиться Куэрри, а не с Тимом

Рублёв: в психологическом плане лучше встретиться Куэрри, а не с Тимом
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянин Андрей Рублёв, успешно стартовавший на Уимблдоне в одиночном разряде, поделился впечатлениями от победы над чилийцем Кристьяном Гарином и предстоящего поединка с американцем Сэмом Куэрри.

«На самом деле результат долгожданный – больше года не выигрывал первые круги турниров «Большого шлема». Безумно сейчас рад.

Соперник был тяжёлый. Он проводит лучший сезон, выиграл несколько турниров ATP, выходил в финалы, играл хорошие матчи. Я знал, что будет сложно. Но мне почему-то казалось, что у меня будут шансы. Я знаю его давно, как он играет, мой стиль может подойти, чтобы навязать ему борьбу. В итоге так и получилось.

Мешал ли шум болельщиков, когда Багдатис проводил параллельный поединок? На самом деле, когда ты играешь на маленьких кортах на турнирах «Большого шлема», такое часто происходит. В первый момент это может немного зажать. Надо постараться быстрее войти в ритм. Потом это уже не мешает.

Матч с Куэрри? Это будет первая наша встреча. Но я знаю его и то, как он играет. Мы ещё не обсуждали ничего с тренерами, надеюсь, это будет интересный матч. В психологическом плане лучше встретиться Куэрри, а не с Тимом», — сказал Рублёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Романовой.

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