Шарапова – о травме: не таким образом я хотела завершить Уимблдон

Россиянка Мария Шарапова, которая не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона с Полин Пармантье и снялась с соревнований, рассказала о своей травме и разочаровании от подобного итога.

«У меня застарелая травма сухожилия на левом предплечье. Сегодня во втором сете она проявилась. Мне было трудно играть весь третий сет, но я старалась изо всех сил.

Чувствовала ли я боли до матча? Обычно, это происходит очень неожиданно. Конечно, это не легко. Я имею в виду, что редко заканчиваю матчи не доиграв их. Это означает, что мне действительно больно, да.

Я думала, что справилась с травмой и у меня с действительно хорошие перспективы. Решила принять участие в Уимблдоне, чтобы бороться, а не сняться его. Это был явно не тот способ, которым я хотела бы завершить турнир», — передаёт слова Шараповой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.