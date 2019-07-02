Кирьос: не уверен, что мы с Надалем могли бы сходить в бар выпить пива

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос, достаточно ли хорошо он знает испанца Рафаэля Надаля.

«Я не уверен, что мы с Рафой могли бы сходить в бар и выпить вместе пива. Я его совсем не знаю. Я знаю его как теннисиста. А как личность – нет. Не понимаю, что вы хотите, чтобы я ответил. Это очень странный вопрос.

Считаю ли я, что общаться с другими людьми легче, чем с ним? Да, 100%. Это именно так. С кем-то я лажу, с кем-то нет. С Рафой у нас взаимное уважение, но это всё, я думаю», — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Кирьос вышел во второй круг Уимблдона. В своём стартовом матче на травяном мэйджоре он обыграл соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. Надаль, посеянный под третьим номером, в трёх сетах легко обыграл японца Юити Сугиту (Q) со счётом 6:3, 6:1, 6:3.