Виландер поделился ожиданиями от матча Свитолины с Гаспарян на Уимблдоне

Эксперт телеканалов Eurosport Матс Виландер рассказал, что ждёт упорной борьбы в матче украинки Элины Свитолины и россиянки Маргариты Гаспарян во втором круге Уимблдона.

«Маргарита Гаспарян возвращается. Она очень опытная, но получила много травм. У неё хорошая игра. Её бекхэнд позволит совершать много резаных ударов. Это будет тяжелый матч для Свитолины, хотя это не станет неожиданностью. Она должна в какой-то момент собраться и дойти до полуфинала турнира «Большого шлема».

Свитолина просто не может проиграть Гаспарян. Несмотря на то, что это будет сложный матч против техничной соперницы.

Элина должна начать играть с позиции силы. Мы на траве, она должна рискнуть, должна пойти на это. Возможно, что это не сработает. Но если он будет играть против Гаспарян иначе, то точно не добьётся большого успеха», — сказал Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».