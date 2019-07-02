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Видео: битва фанатов за брошенную Федерером бандану

Видео: битва фанатов за брошенную Федерером бандану
Теннис / Уимблдон 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после завершения первого матча на Уимблдоне бросил на трибуны свою бандану, которая вызвала ажиотаж среди болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

37-летний спортсмен стартовал на турнире с победы над представителем ЮАР Ллойдом Джорджом Харрисом со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

За выход в третий круг Федерер поспорит с британцем Джеем Кларком, который в стартовом матче взял верх над американцем Ноа Рубином.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Напомним, Федерер является восьмикратным победителем Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017).

Видео доступно в "Твиттере" Уимблдона.

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