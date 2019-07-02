Видео: битва фанатов за брошенную Федерером бандану

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после завершения первого матча на Уимблдоне бросил на трибуны свою бандану, которая вызвала ажиотаж среди болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

37-летний спортсмен стартовал на турнире с победы над представителем ЮАР Ллойдом Джорджом Харрисом со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

За выход в третий круг Федерер поспорит с британцем Джеем Кларком, который в стартовом матче взял верх над американцем Ноа Рубином.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Напомним, Федерер является восьмикратным победителем Уимблдона (2003-2007, 2009, 2012, 2017).

Видео доступно в "Твиттере" Уимблдона.