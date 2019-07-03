Тарпищев отметил проблемы Шараповой с игровой психологией

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Марии Шараповой от француженки Полин Пармантье в первом круге Уимблдона. Из-за травмы Мария при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 отказалась от продолжения борьбы.
«Она получила травму левого запястья и весь третий сет забегала под право. Но вообще, тут ещё проблемы с игровой психологией. Отсутствие практики турниров сказалось на нервной системе. Всё же перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В следующем раунде Пармантье встретится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон завершится 14 июля.
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