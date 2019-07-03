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Проигранный Федерером сет, победа Надаля и вылет Тима — в обзоре Уимблдона

Проигранный Федерером сет, победа Надаля и вылет Тима — в обзоре Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона, обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 50 минут. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Следующим соперником Роджера будет британец Джей Кларк.

Испанец Рафаэль Надаль победил японца Юити Сугиту со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Следующим соперником уроженца Манакора будет австралиец Ник Кирьос.

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции австриец Доминик Тим не сумел преодолеть барьер стартового раунда Уимблдона, проиграв американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6.

Видеообзор поединков первого круга Уимблдона в мужском одиночном разряде доступен на «Чемпионате».

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