Проигранный Федерером сет, победа Надаля и вылет Тима — в обзоре Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Уимблдона, обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 50 минут. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Следующим соперником Роджера будет британец Джей Кларк.
Испанец Рафаэль Надаль победил японца Юити Сугиту со счётом 6:3, 6:1, 6:3. Следующим соперником уроженца Манакора будет австралиец Ник Кирьос.
Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции австриец Доминик Тим не сумел преодолеть барьер стартового раунда Уимблдона, проиграв американцу Сэму Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6.
Видеообзор поединков первого круга Уимблдона в мужском одиночном разряде доступен на «Чемпионате».
Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить
Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?
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