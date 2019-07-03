Проигранный Федерером сет, победа Надаля и вылет Тима — в обзоре Уимблдона

Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить

Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?