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Барти отреагировала на отсутствие трансляции её матча из-за игры Кирьоса

Барти отреагировала на отсутствие трансляции её матча из-за игры Кирьоса
Теннис / Уимблдон 2019 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти рассказала об отношении к соотечественнику Нику Кирьосу, который славится своими скандальными выходками.

«Наши пути с Ником редко пересекаются. Лишь изредка мы оказывались на одних и тех же турнирах. Я видела не так много его матчей и вообще не так много смотрю теннис. Поэтому мне сложно комментировать его отношение к игре.

В Австралии показывали игру Ника вместо моей? Какой ответ вы хотите услышать? Если люди могут посмотреть игру, это здорово. Если нет, то так тому и быть. Всё решают трансляторы, не я", — передаёт слова Барти корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге Уимблдона Барти в двух сетах победила китаянку Чжэн Сайсай, а Кирьос в пяти партиях одолел соотечественника Джордана Томпсона.

Первая ракетка мира Барти вышла во второй круг Уимблдона
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