Тим рассказал, что взбесило его в матче с Куэрри на Уимблдоне

Австриец Доминик Тим прокомментировал поражение в матче первого круга Уимблдона с американцем Сэмом Куэрри со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6.



«Думаю, я отлично играл до счёта 3:4 в третьем сете. Мне не повезло, я не смог реализовать сетбол во второй партии. В третьем сете у меня вновь был шанс сделать брейк. Кажется, при 3:3 это был уже седьмой или восьмой брейк-пойнт, который я упустил. Я выполнил неплохой приём, но вновь не реализовал свой шанс. Я был взбешён.

Сэму же удалось сразу реализовать брейк-пойнт. Мне было нелегко. После этого у меня почти ничего не получалось. В четвёртом сете Куэрри был в ударе. Когда в матче с ним уступаешь с двумя брейками, отыграться почти нереально", — передаёт слова Тима корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующим соперником Куэрри будет россиянин Андрей Рублёв.