Кирьос: я никогда не изменюсь
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как относится к критике своего поведения на корте. Уроженец Канберры неоднократно отмечался различными скандальными выходками.
«Я никогда не изменюсь. Я играл с таким же настроем и на турнирах U12 и U14. Я просто выхожу на корт повеселиться, сыграть именно так, как хочу. В конце концов люди смотрят мои матчи. Они говорят, что я играю неправильно и у меня вообще нет класса для игры в теннис, но всё равно смотрят. Это бессмыслица», — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге Уимблдона Ник одолел соотечественника Джордана Томпсона со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. За выход в третий круг Ник поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.
Барти отреагировала на отсутствие трансляции её матча из-за игры Кирьоса
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