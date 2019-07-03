Тренер: Шарапова упустила момент уйти достойно

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет россиянки Марии Шараповой с Уимблдона-2019. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» не смогла доиграть матч первого круга с француженкой Полин Пармантье. При счёте 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с рукой.

«Шарапова уже длительное время не может подняться на высоту, достойную её. Травмы не дают возможности не только полноценно выступать на соревнованиях, но и тренироваться. Маша находится далеко не в лучшей форме, она не готова к своему потенциалу и амбициям. Даже с Пармантье Шарапова кувыркалась, не было доминирующего превосходства. Шарапова уже упустила момент для ухода, но из благих побуждений. Она настоящий спортсмен и боец, что достойно похвалы, но надо взвешивать, что важнее: репутация или малые шансы на успех.



Время работает не на Машу. Ей надо задуматься, стоит ли дальше упираться. Травмы стали уже постоянным фактором. Повреждение, полученное на Уимблдоне, новое. Левая рука – вспомогательная, но травма кисти очень серьёзна. Удары слева у Шараповой теперь будут неполноценны. Кисть заживает очень долго, не меньше месяца, а значит под вопросом стоит полноценная подготовка к US Open. Для этого ведь нужно выступить на трёх-четырёх турнирах, а Шарапова сейчас будет восстанавливать руку.



Маше уже 32 года, её уже можно отнести к разряду ветеранов. Помимо решения проблемы травм нужно поддерживать функциональную подготовку. В 32 года бегать по корту за мячами – это не в 22 бегать. Лучше самой диктовать условия и бить, а травмы не позволяют Шараповой и этого делать. Считаю, что уходить надо достойно, пока у тебя хороший результат. Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам – это не дело. И психологически неприятно, и роняешь свой авторитет», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.