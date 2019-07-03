Кирьос — о матче с Надалем: хочу повеселиться

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Надаль — один из величайших игроков всех времён. Я буду настоящим аутсайдером в этом матче. Но я знаю, что если сыграю определённым образом, то могу добиться успеха. Мне нужно выйти на игру с правильным настроем и хотеть бороться. Если этого не будет, то он легко победит. Он один из лучших. Сейчас мне надо отдохнуть, восстановиться. У меня впереди выходной. Затем я хочу выйти на корт и повеселиться», — передаёт слова Кирьоса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В стартовом матче на травяном мэйджоре Ник обыграл соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. Надаль, посеянный под третьим номером, победил японца Юити Сугиту — 6:3, 6:1, 6:3.