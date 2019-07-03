Чакветадзе: обиднее поражения в карьере Шараповой не было

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала вылет Марии Шараповой с Уимблдона-2019. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» не смогла доиграть матч первого круга с француженкой Полин Пармантье. При счёте 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с рукой.
«Обиднее поражения в карьере Шараповой не было, думаю. Пармантье казалась проходимой соперницей. Она не совсем проиграла, но никто не думал, что всё может так закончиться. Я всегда считала, что Маша может вернуться. Вчера Шарапова хорошо начала и всё так прекрасно шло. Она должна была выиграть этот матч по крайней мере со счётом 7:5 во втором сете. Даже у меня остался осадок после этого поражения, плюс травма. Но не стоит унывать, рано или поздно Шарапова придёт в форму и избавится от повреждений.
Что касается возможного завершения карьеры, на пресс-конференции Маша была настроена достаточно по-боевому. Она будет пробовать возвращаться, но психологически сделать это будет сложно. Хотя Серена тоже когда-то проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» Виржини Раззано, была в ужасном настроении, а затем начала работать с другим тренером – и результаты пошли. Шараповой не стоит расстраиваться. Это очень неприятное поражение, но Серена ведь смогла что-то изменить, чтобы у неё пришли победы.
Все говорят Шараповой заканчивать, но сделать это было бы проще простого. Есть и заработанное имя, и финансы. Но не нужно списывать Машу со счетов. Андре Агасси вообще спускался до уровня «фьючерсов» и возвращался на вершину. Шарапова играет на высшем уровне уже 15 лет, и сейчас лишь ещё одна такая теннисистка – Серена Уильямс. Маша уже сделала много для этого вида спорта, но хочется, чтобы она попрощалась красиво. Например, как Штеффи Граф: выиграть «Большой шлем» и сказать до свидания. Но это хорошо в теории, а на практике всегда хочется ещё немного», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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