С. Уильямс: главное решение в карьере я приняла в финале US Open с Хингис

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу в первом круге Уимблдона над итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе со счётом 6:2, 7:5.
«Я очень рада победе. Сейчас для меня важна каждая игра, потому что в этом году я провела не так много матчей. Я извлеку урок из этой встречи, теперь мне нужно набрать ход. Кажется, это была моя 13-я игра в этом году. Но я хорошо себя чувствовала. Это Уимблдон, центральный корт. Большой момент для меня», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Серена также рассказала о моменте, который стал поворотным в её карьере.
«Думаю, главное решение в своей карьере я приняла, когда играла с Мартиной Хингис в финале US Open 1999 года. Я очень нервничала. Кажется, это случилось на тай-брейке. Но не помню точно. Помню лишь, что она подавала и у меня был шанс. А до этого у меня было уже немало возможностей. Я сказала себе: „Вот оно. Если ты не попадёшь сейчас, то уже никогда не сможешь“. Тогда я решила атаковать. С того момента я всегда знала, что нужно только идти вперёд», — сказала Уильямс.
Серена победила в том финале со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
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