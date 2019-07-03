Надаль: когда Кирьос хочет играть в теннис, он очень опасен

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Уимблдона.

«Мои мысли об этом матче понятны. Я сыграю с очень талантливым теннисистом, который является очень опасным соперником, когда хочет играть в теннис. Обычно в матчах с топ-соперниками он хочет играть в теннис. Так что он будет опасен. Конечно, для второго круга это невероятно сложный матч. Я знаю это. Мне нужно будет выложиться на сто процентов. Я буду сражаться за победу», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В стартовом матче на травяном мэйджоре Ник обыграл соотечественника Джордана Томпсона — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1. Надаль, посеянный под третьим номером, победил японца Юити Сугиту — 6:3, 6:1, 6:3.