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Шарапова: когда не играешь 5-6 месяцев, много чего теряешь

Шарапова: когда не играешь 5-6 месяцев, много чего теряешь
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала решение сняться в ходе матча первого круга Уимблдона с француженкой Полин Пармантье. При счёте 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с рукой.

«Боль почувствовала в конце второго сета. Конечно, это помешало мне и физически, и эмоционально. Может, если бы это был какой-то другой турнир, я бы больше не играла. Но на Уимблдоне я всё-таки старалась делать всё, что могла.

Если не смотреть на травму, то у меня были хорошие недели — и тренировочные, и на Мальорке, где я проиграла Кербер. В первом матче был достаточно высокий уровень. Мне нужен этот опыт сейчас. Когда не играешь 5-6 месяцев, много чего теряешь. Надеюсь сыграть в Цинциннати, в Канаде и на US Open", — сказала Шарапова в эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Поражение на Уимблдоне – это больно, но переживём. А ещё Маше неприятно за то, что случилось в Санкт-Петербурге. Жалко тех, кто заплатил.
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