Павлюченкова: не получилось сделать себе подарок на день рождения

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич в первом круге Уимблдона со счётом 2:6, 3:6.

«Шансы, я считаю, всегда есть. В теннисе всегда матч может повернуться. Я до последнего верила, что всё может повернуться в мою сторону. Даже когда проигрывала 0:3 во втором сете. Собственно, что и получилось — стало 3:3. Но там была подача Белинды. Она более активно начала играть. К сожалению, я не смогла повернуть всё в свою сторону. Но однозначно играть с ней в первом круге… Она сейчас на большом подъёме. Почти уже в топ-10 вошла. Плюс трава — её любимое покрытие. Было непросто, но всё возможно.

Я ещё в миксте играю, хочу уточнить, попали мы или нет с Юргеном Мельцером. Мне кажется, будет интересно, в миксте я давно не играла. Почему нет? Это Уимблдон.

У меня завтра день рождения, не получилось сделать себе подарок. Надеюсь, может, в миксте неплохо сыграем. Шопинг у меня уже был. Будет приятная атмосфера с друзьями. Посмотрим, кто из наших ребят и девушек сможет подойти. Не всегда просто, когда у тебя на турнире день рождения. Думаю, будет дружеская атмосфера», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

Павлюченкова в двух сетах проиграла Бенчич на старте Уимблдона