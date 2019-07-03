«Слов нет!» Светлана Кузнецова возмущена колонкой «Чемпионата» о Шараповой

Известная российская теннисистка Светлана Кузнецова выразила возмущение материалом про Марию Шарапову, который был опубликован на «Чемпионате» сегодня, 3 июля. Накануне Шарапова выбыла с Уимблдона, снявшись с первого же матча при счёте 0:5 в третьем сете из-за травмы.
«Просто слов нет! Алексей Абрамов (на самом деле журналиста „Чемпионата“ зовут Алексей Адамов. — Прим. „Чемпионата“)!!! Где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего вы достигли в этой жизни такого, что даёт вам право писать такое?
Где хоть капля поддержки человеку, который не опускает рук?! Человеку, кто сделал столько для спорта!!???» — написала Кузнецова в своём «инстаграме».
Сама Кузнецова также проиграла в своём первом матче на Уимблдоне-2019 бельгийке Элисон Ван Эйтванк.
- 3 июля 2019
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