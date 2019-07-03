Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона. Она снялась с матча второго раунда с представительницей Украины Элины Свитолиной, посеянной под восьмым номером, при счёте 7:5, 5:6.
При счёте 5:5 во втором сете у Маргариты начались проблемы с ногой. Она долго не могла подняться с корта, но затем возобновила игру. Тем не менее Гаспарян не могла нормально двигаться по корту.
Фото доступно в «твиттере» BBC Tennis.
За выход в четвёртый круг Свитолина поспорит с Марией Саккари из Греции, получившей 31-й номер посева.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
03 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
Rt
62
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
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