Иснер: если бы не Федерер, у Роддика было бы 8 титулов на ТБШ

Американский теннисист Джон Иснер рассказал, как относится к доминированию в туре швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Это просто невероятно. Когда-нибудь они сбавят темп, но пока на это не похоже. Их результаты просто поражают. Но, считаю, мне повезло играть в их эру. Просто потому, что можно сказать: я играл с этими парнями.

Хотя, с другой стороны, это и большое невезение. Но я эту приму. А вот другим парням гораздо хуже. Возьмите Энди Роддика. Он член Зала славы, но столько раз попадал на Роджера в финалах… Если бы не Федерер, у Роддика было бы 8 титулов на турнирах «Большого шлема».

Сколько у Федерера титулов на мэйджорах? 20? И даже он не может назвать себя величайшим игроком всех времён. Эти ребята постоянно двигают друг друга вперёд. У Рафы 18 титулов, у Джоковича — 15, и они не останавливаются.

Когда эта эра закончится, мы ещё будем спорить — кто лучше, как спорят о Джордане и Леброне. Найти ответ будет невозможно", — передаёт слова Иснера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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