Свитолина пожелала Гаспарян скорейшего выздоровления
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от выхода в третий круг Уимблдона. Её соперница по матчу второго раунда — россиянка Маргарита Гаспарян — из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счёте 7:5, 5:6.
«Большая битва. К сожалению, она закончилась именно так. Скорейшего выздоровления Маргарите Гаспарян», — написала Свитолина.
Пост доступен в «твиттере» Элины Свитолиной.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Свитолина поспорит с Марией Саккари из Греции, получившей 31-й номер посева.
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является представительница Германии Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
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