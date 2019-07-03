Свитолина пожелала Гаспарян скорейшего выздоровления

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от выхода в третий круг Уимблдона. Её соперница по матчу второго раунда — россиянка Маргарита Гаспарян — из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счёте 7:5, 5:6.

«Большая битва. К сожалению, она закончилась именно так. Скорейшего выздоровления Маргарите Гаспарян», — написала Свитолина.

Пост доступен в «твиттере» Элины Свитолиной.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Свитолина поспорит с Марией Саккари из Греции, получившей 31-й номер посева.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является представительница Германии Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.