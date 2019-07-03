Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Попырина

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче второго раунда соревнований 11-й сеяный Медведев нанёс поражение представителю Австралии Алексею Попырину, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Попырин подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Попырин на Уимблдоне.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (21).

Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович.