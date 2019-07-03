Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Попырина
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира. В матче второго раунда соревнований 11-й сеяный Медведев нанёс поражение представителю Австралии Алексею Попырину, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Попырин подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Попырин на Уимблдоне.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (21).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович.
03 июля 2019 года, среда. 14:30 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
3 : 1
101
Алексей Попырин
А. Попырин
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|6
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Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить
Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?
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