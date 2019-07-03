Гаспарян — о снятии с матча на Уимблдоне: обидно, что так всё получилось

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян объяснила, по какой причине вынуждена была сняться в ходе матча второго круга Уимблдона с представительницей Украины Элиной Свитолиной (2) — 7:5, 5:6. Со стороны было непонятно, свело ногу Маргариты судорогой или она травмировала колено.

«Cудорога. Всё хорошо с коленом. Сейчас немножко отпустило, но мне больно ходить. Я очень надеюсь, что восстановлюсь до завтра. Eсть ещё целые сутки. Я бы очень хотела сыграть в паре.

Сейчас я в очень хорошей форме. Очень обидно, что так всё получилось. Возможно, ещё не пришло моё время. Очень хочу играть без травм, без всех этих моментов, которые не дают мне показывать свой лучший теннис. В начале года я опять начала с травмы, пропустила турниры. Потом у меня была операция не на колене, а по другим причинам. Я пропустила много месяцев, поэтому у меня не было турнирного графика, правильной подготовки. Проведя грунтовый сезон, мне удалось набрать форму к травяному. Стала очень хорошо двигаться, почувствовала уверенность. Я уверена, что сейчас у меня мелочь по сравнению с тем, что было. Буду работать дальше.

Ожидания от харда? Да, я очень жду этот сезон. Люблю играть на траве и на харде. Трудный период прошла – это грунт. Я заявлена сейчас на два грунтовых турнира, но пока не знаю, буду играть или нет. Всё равно это один-два турнира максимум. Потом полечу в Америку», — сказала Гаспарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.