Вавринка: доволен, что выиграл три мэйджора в одну эпоху с «большой четвёркой»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, которому до «карьерного Шлема» не хватает победы на Уимблдоне, прокомментировал поражение от американца Райлли Опелки во втором круге Уимблдона – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:8.



«Я никогда не говорил, что готов выиграть Уимблдон. Я говорил, что это моя цель. Каждый год я ставлю задачу сыграть как можно лучше. Дважды доходил до четвертьфинала. Бывало, проигрывал в первом или втором раунде. Знаю, как тяжело выиграть турнир «Большого шлема».

Доволен, что выиграл три турнира «Большого шлема» в ту же эпоху, когда играет «большая четвёрка». Сегодня я разочарован тем, что проиграл этот матч, но так случилось.

Всегда хочется пройти как можно дальше в турнире. До операции я был более стабилен: финишировал в топ-5 несколько лет подряд, далеко продвигался по сетке в крупных турнирах. Но и сейчас я доволен тем, как играю. Не загадываю на весь сезон с еженедельными турнирами. Просто изо дня в день сосредотачиваюсь на том, что я хочу улучшить, чего я хочу достичь», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

34-летний Вавринка выиграл Открытый чемпионат Австралии в 2014 году, «Ролан Гаррос» — в 2015-м и US Open 2016.