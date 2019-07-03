Медведев: знаю, как играть на траве, но надо быть в хорошей форме

Российский теннисист Даниил Медведев (11) прокомментировал выход в третий круг Уимблдона после победы над Алексеем Попыриным из Австралии (Q) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4. В этом матче Медведев показал блестящую статистику — 85% выигранных очков на первой подаче.

«Не знал про успешную статистику на первой подаче, но я в принципе круто играл на своей подаче оба матча. В обоих матчах был гейм, который не сложился, но это нормально. В четырёхсетовом матче у соперника был один гейм, где он имел брейк-пойнты. Такое случается, лучше бы без этого, но сет, где это случилось, я выиграл. Можно об этом забыть спокойно.

Соперник в первом сете играл лучше, чем в следующих сетах. Он ещё молодой, это нормально. Он показывал сумасшедший теннис, мы оба круто играли в первом сете. Просто не повезло, но знал, что если продолжу так же, то оппонент не сможет держать уровень, но матч лёгким не был. Я опытнее его, ему надо ещё набираться опыта, это его третий «Шлем», ему тяжело. Неизвестно, что будет через два года, может, он выиграет «Шлем». Но сейчас я в таких матчах поопытнее.

Подпись в «Инстаграме» про лучшее время году? Она про всё: лето, трава, Уимблдон. Вне зависимости от результатов на траве мне нравится на ней играть. У Шаповалова тоже не сложилось на траве, но он всё время подписывает сторис «Наконец-то трава». Я знаю, как играть на траве, но надо быть в хорошей форме, быть готовым. Я знаю, что способен на многое.

Что касается причин поражения в Париже, то не было конкретных причин. У меня было четыре поражения подряд в первых кругах, и все были в трёх или пяти сетах, все в борьбе. Я мог выиграть, всё было в борьбе. Трава различается в зависимости от турниров. Где-то медленнее, где-то быстрее. На Уимблдоне сейчас трава медленнее. Я ещё не понял, где мне комфортнее, в Лондоне на траве или здесь. Но мне нравится и там и там», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.