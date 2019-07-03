Халеп: все придут посмотреть матч Маррея и Уильямс
Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп с нетерпением ждёт выступления в турнире смешанных пар на Уимблдоне британца Энди Маррея и американки Серены Уильямс.
«Да, сегодня я слышала, что они сыграют вместе. Это очень здорово. Надеюсь, что их матч поставят на Центральный корт, потому что все придут посмотреть встречу с их участием.
Что ожидаю увидеть? Для начала — двух великих чемпионов. Думаю, что это будет отличным впечатлением для всех — увидеть их обоих на корте с одной стороны. Качественные подачи и приём — вот что мы увидим», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили.
Маррей выбрал себе Серену. Шарапова не подошла из-за допинга
Энди Маррей отверг Марию Шарапову, вспомнив про её допинг. Зато Серена Уильямс его полностью устраивает.
- 3 июля 2019
-
21:49
-
21:29
-
21:06
-
19:51
-
19:37
-
19:07
-
18:29
-
17:37
-
17:17
-
16:45
-
16:20
-
16:13
-
15:45
-
15:06
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:31
-
12:19
-
12:10
-
12:04
-
11:32
-
11:25
-
11:05
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:24
-
09:45
-
09:27
-
09:16
-
09:04
Партнерский контент