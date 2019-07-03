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Халеп: все придут посмотреть матч Маррея и Уильямс

Халеп: все придут посмотреть матч Маррея и Уильямс
Теннис / Уимблдон 2019 0

Бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп с нетерпением ждёт выступления в турнире смешанных пар на Уимблдоне британца Энди Маррея и американки Серены Уильямс.

«Да, сегодня я слышала, что они сыграют вместе. Это очень здорово. Надеюсь, что их матч поставят на Центральный корт, потому что все придут посмотреть встречу с их участием.

Что ожидаю увидеть? Для начала — двух великих чемпионов. Думаю, что это будет отличным впечатлением для всех — увидеть их обоих на корте с одной стороны. Качественные подачи и приём — вот что мы увидим», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили.

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