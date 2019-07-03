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Азаренко рассказала, как выиграть 21 гейм подряд

Азаренко рассказала, как выиграть 21 гейм подряд
Теннис / Уимблдон 2019 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как за несколько часов ей удалось выиграть два матча подряд на Уимблдоне, отдав соперницам только 3 гейма. Сначала Азаренко выиграла у Айлы Томлянович из Австралии – 6:2, 6:0, а затем в паре с австралийкой Эшли Барти нанесла поражение дуэту Лидия Морозова/Сторм Сэндерс (Беларусь/Австралия) – 6:0, 6:1.

«У меня сегодня действительно хороший игровой день. В одиночном разряде я хорошо поработала. Была очень сконцентрирована и начала матч с рядом ошибок, но затем всё перевернулось: я усилила игру и не отпустила соперницу.

А играть вместе с Эшли – это всегда весело. Мы отлично провели время в сегодняшнем матче. Немало мячей побывало на моей ракетке. Для нас это был отличный первый матч на травяных кортах (улыбается).

Я выиграла 21 гейм подряд? Сомневаюсь, что когда-либо делала это раньше. Второй матч был с помощью, но всё равно круто», — передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

03 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
40
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
Айла Томлянович
49
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
03 июля 2019 года, среда. 17:50 МСК
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Лидия Морозова
Беларусь
Лидия Морозова
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
Л. Морозова С. Сэндерс
0 : 2
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
В. Азаренко Э. Барти
1 2 3
           
0 1  
6 6  
           
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