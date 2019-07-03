Азаренко рассказала, как выиграть 21 гейм подряд

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как за несколько часов ей удалось выиграть два матча подряд на Уимблдоне, отдав соперницам только 3 гейма. Сначала Азаренко выиграла у Айлы Томлянович из Австралии – 6:2, 6:0, а затем в паре с австралийкой Эшли Барти нанесла поражение дуэту Лидия Морозова/Сторм Сэндерс (Беларусь/Австралия) – 6:0, 6:1.
«У меня сегодня действительно хороший игровой день. В одиночном разряде я хорошо поработала. Была очень сконцентрирована и начала матч с рядом ошибок, но затем всё перевернулось: я усилила игру и не отпустила соперницу.
А играть вместе с Эшли – это всегда весело. Мы отлично провели время в сегодняшнем матче. Немало мячей побывало на моей ракетке. Для нас это был отличный первый матч на травяных кортах (улыбается).
Я выиграла 21 гейм подряд? Сомневаюсь, что когда-либо делала это раньше. Второй матч был с помощью, но всё равно круто», — передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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