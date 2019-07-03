Хачанов: Лопес — тяжёлый соперник, для которого трава – любимое покрытие

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над испанцем Фелисьяно Лопесом (4:6, 6:4, 7:5, 6:4) и выход в третий круг Уимблдона, где его соперником станет ещё один испанец Роберто Баутиста-Агут.

«С Лопесом — это типичный травяной матч. У меня был тяжёлый соперник, для которого трава – любимое покрытие. Может, он старше меня, на закате карьеры. Но в то же время на траве он последние два года показывает нормальные результаты. Он выиграл Queen полторы недели назад. Это говорит само за себя. Я понимал, что будет тяжело. У него всё есть: подаёт, к сетке ходит, режет. У меня с ним всегда неприятные матчи, а на траве тяжелее всего. Я провёл хороший матч. Да, проиграл первый сет, но он держал подачу идеально, у меня был гейм, где я ошибся. А после того как сохранил первый гейм с 15:40, поймал кураж, вошёл в игру.

Будет ли сложно со следующим соперником? Ну а кто скажет, что будет просто. Этого хочется, может, это и возможно. Надейся на лучшее, а сам не плошай. Надо всегда ожидать, что будет тяжело. Все борются, все играют. Все заведены, мотивированы. Что касается следующего соперника, то мы с ним уже играли на траве в Галле. Он нейтральный игрок, на всех покрытиях играет солидно и стабильно. Его игра – более тяжёлые плоские удары. Но по сравнению с Лопесом, наверное, будет больше возможностей на приёме. Примерно знаю, чего от него ждать, будут длинные розыгрыши», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.