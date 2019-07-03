Хачанов: не думаю, что тренировка с Джоковичем что-то даст в матче с ним

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о тренировке, проведённой с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем перед стартом Уимблдонского турнира.

«Что дают тренировки с топовыми теннисистами? Ты стараешься поддерживать высокий уровень, когда тренируешься с ними и играешь. Но все по-разному относятся. Кто-то пытается тренировать арсенал свой, пытается его улучшить. Я на траве на тренировках начал делать подачу к сетке. А тренировки с такими теннисистами дают поддержку уровня, больше возможностей для тренировок, ведь для топовых игроков есть привилегии, проще организовать тренировки. С Новаком была хорошая тренировка, потому что там были розыгрыши, подачи, приёмы, которые были похожи на мою игру первого круга.

Что им даёт? Надо их спросить. Топ-3 между собой не тренируются, но я в таком положении, что если, дай бог, в полуфинале я сойдусь с Новаком, то не думаю, что одна тренировка полторы недели назад что-то даст. Один раз ничему не помешает.

Есть ли разница, на каком корте играть? Ты не выбираешь, где играть. Когда выходишь на такой большой стадион, эмоции ещё выше, зрителей больше. Я люблю играть на центральных кортах, мне придаёт это куража. Отличается пространством. Первые геймы надо всегда привыкать. Игроки топ-3 на другие корты не выходят, всегда на центральных. А когда через раз – надо время, чтобы адаптироваться», — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.

Лучшим достижением Хачанова на Уимблдоне является выход в 1/8 финала в 2018 году.