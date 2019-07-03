Кудерметова не сумела второй раз обыграть Возняцки на турнире «Большого шлема»
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований Кудерметова потерпела поражение от 14-й ракетки турнира, датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не создала ни одной возможности взять подачу соперницы. Возняцки подала 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.
Напомним, что в активе Кудерметовой есть победа над Возняцки. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2019 Вероника обыграла Каролину – 0:6, 6:3, 6:3.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Возняцки сыграет с китаянкой Чжан Шуай, обыгравшей бельгийку Янину Викмайер – 6:3, 6:2.
03 июля 2019 года, среда. 19:50 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
19
Каролина Возняцки
К. Возняцки
2 : 0
59
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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|2
|3
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|7 7
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|6 5
|3
03 июля 2019 года, среда. 18:40 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
148
Янина Викмайер
Я. Викмайер
0 : 2
50
Чжан Шуай
Ч. Шуай
|1
|2
|3
|
|3
|2
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|6
|6
Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить
Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?
- 3 июля 2019
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