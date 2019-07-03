Кудерметова не сумела второй раз обыграть Возняцки на турнире «Большого шлема»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований Кудерметова потерпела поражение от 14-й ракетки турнира, датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и не создала ни одной возможности взять подачу соперницы. Возняцки подала 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

Напомним, что в активе Кудерметовой есть победа над Возняцки. В первом круге «Ролан Гаррос» — 2019 Вероника обыграла Каролину – 0:6, 6:3, 6:3.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Возняцки сыграет с китаянкой Чжан Шуай, обыгравшей бельгийку Янину Викмайер – 6:3, 6:2.