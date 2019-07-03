Шарапова не смогла спокойно поспать после ролика с танцующей соперницей

Мария Шарапова возмутилась реакцией француженки Полин Пармантье, вышедшей во второй круг Уимблдона из-за отказа россиянки продолжить борьбу при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5.

В ходе встречи Мария, которая могла победно завершить матч уже после второго сета, получила травму левого предплечья. Медицинский тайм-аут, взятый Шараповой перед заключительной партией, не помог.

Пармантье не сдерживала радостных эмоций после снятия россиянки, благодаря чему она вышла во второй круг травяного турнира «Большого шлема». Француженка поблагодарила зрителей за поддержку и показала лунную походку.

«Думала вздремнуть сегодня днём. Но после того, как мне прислали это, нормально поспать не получилось», — написала Шарапова в своём «твиттере», выложив видео поступка Пармантье.

Видео доступно в «твиттере» Марии Шараповой.