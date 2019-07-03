Кудерметова: Возняцки играла хуже, чем на «Ролан Гаррос», когда я победила

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала поражение в матче второго круга Уимблдона от датчанки Каролины Возняцки (14) со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

«Уимблдон первый раз у меня. Второй круг — не совсем ужасный результат. Но матч сегодня сложился не так, как хотелось. Много торопилась, была не в своём русле. Хотя Возняцки играла даже чуть хуже, чем на «Ролан Гаррос», когда я её обыграла.

Центральный корт? Было хорошо играть, приятно, когда так много зрителей. На меня это не давило, просто не сложилось. Старалась придерживаться того же самого рисунка игры, не затягивать в длинные розыгрыши. Но сегодня она меня прессовала, а не я её. Солнце не так мешало, был маленький кусочек.

Дальше продолжаю завтра в первом круге в паре. Потом на грунт на два турнира: Будапешт и Юрмала, а потом Канада и Америка для подготовки к US Open. Будет турнирная подготовка. Хочется выигрывать как можно больше матчей. Но конкретных задач не ставлю. Стараюсь матч за матчем выполнять конкретную работу, тогда придут результаты», — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Романовой.