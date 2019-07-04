Чесноков: Шарапова может играть до старости, люди будут смотреть на неё

Известный в прошлом теннисист, а ныне тренер Андрей Чесноков считает, что Мария Шарапова может играть хоть до старости и всё равно будет собирать полные трибуны болельщиков.
«Это ей решать. Она может играть до старости, как Мартина Навратилова или Мартина Хингис. Даже если Шарапова будет 500-й, люди всё равно будут смотреть на неё. Я помню, как на турнире в Риме стадион был битком, когда она выходила на корт. При этом на матчах других теннисистов трибуны не были заполнены. Вот что такое Шарапова. Людям она нравится, они видят шоу в её поведении, в её действиях.
В последнее время на неё вылилось много грязи со стороны игроков, находящихся с ней в одной раздевалке. Они тоже должны понимать, что произошло на самом деле. Конечно, когда не играешь год и три месяца, это не может не сказаться. Тогда она была в самом расцвете, могла выиграть турниры Большого шлема. Но тонус был растерян. Уверенность и опыт приходят в матчах. А у неё этого не было.
Сложно находиться в тонусе, когда проводишь два матча в году, в то время как все выступают на постоянной основе. На матч с Пармантье её просто не хватило физически. Если бы до Уимблдона она сыграла хотя бы на одном турнире, всё бы было по-другому. Ведь каждая встреча придаёт уверенности», — приводит слова Чеснокова RT.
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