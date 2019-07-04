Слёзы Гаспарян и поражение Кудерметовой — в обзоре второго круга Уимблдона

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона. Она снялась с матча второго раунда с представительницей Украины Элины Свитолиной при счёте 7:5, 5:6.

При счёте 5:5 во втором сете у Маргариты начались проблемы с ногой. Она долго не могла подняться с корта, но затем возобновила игру. Тем не менее Гаспарян не могла нормально двигаться по корту. Россиянка покидала корт в слезах

Россиянка Вероника Кудерметова уступила датчанке Каролине Возняцки — 6:7 (5:7), 3:6.

Румынка Симона Халеп одолела соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску — 6:3, 4:6, 6:2. Чешка Каролина Плишкова победила Монику Пуиг из Пуэрто-Рико — 6:0, 6:4.

Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».

Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне