Слёзы Гаспарян и поражение Кудерметовой — в обзоре второго круга Уимблдона
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона. Она снялась с матча второго раунда с представительницей Украины Элины Свитолиной при счёте 7:5, 5:6.
При счёте 5:5 во втором сете у Маргариты начались проблемы с ногой. Она долго не могла подняться с корта, но затем возобновила игру. Тем не менее Гаспарян не могла нормально двигаться по корту. Россиянка покидала корт в слезах
Россиянка Вероника Кудерметова уступила датчанке Каролине Возняцки — 6:7 (5:7), 3:6.
Румынка Симона Халеп одолела соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску — 6:3, 4:6, 6:2. Чешка Каролина Плишкова победила Монику Пуиг из Пуэрто-Рико — 6:0, 6:4.
Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».
Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне
Драма на 3-м корте. Судороги, боль, слёзы и потерянная победа россиянки
Маргарита Гаспарян прошла три операции на колене, и вот опять из-за проблем с ногой россиянка прервала почти выигранный матч со Свитолиной.
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