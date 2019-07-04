Кар. Плишкова — об игре соперницы: хочется нормальный теннис, а не такой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от матча третьего круга Уимблдона представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй.

«Это непростая соперница. Мы встречались пару раз. Оба матча были странными, но они состоялись на харде. Посмотрим, что случится на траве. Не думаю, что стиль её игры изменится. Может, она будет больше использовать резаные удары. На траве это довольно эффективно. Она победила сильных игроков здесь в прошлом году. Помню, что она обыграла Симону. Се Шувэй может быть очень непростой соперницей. Но если я буду играть достаточно быстро, то у неё не будет времени делать те вещи, которыми она славится. На подаче я должна быть сильнее, но мне точно придётся непросто.

Она играет совсем не так, как другие. Ни у кого нет такого стиля. Никто не тренируется так, как она. Пожалуй, поэтому она так хороша. Никто не любит с ней играть. Она другая, но не скажу, что она непобедима. Мне не нравится с ней тренироваться. Хочется играть в нормальный теннис, а не в такой", — передаёт слова Плишковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.