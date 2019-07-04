Азаренко рассказала, чего ожидает от матча с Халеп на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с румынкой Симоной Халеп в третьем круге Уимблдона.

«Она очень стабильна. Не думаю, что она прибавила в разных компонентах, Симона просто демонстрирует очень уверенный теннис. Симона хороша на задней линии, она очень умная теннисистка, здорово двигается, достаёт много мячей. Мы провели несколько увлекательных матчей. Она очень сильная соперница и знает, как проводить большие матчи. Теперь в её резюме есть титул победительницы турнира „Большого шлема“. Это ей помогает. Будет интересно. Кажется, в прошлый раз мы встречались именно здесь. Меня ждёт отличное испытание.

Мне нужно будет играть в свой теннис. Когда я сосредоточена на своей игре, не так важно, кто находится на другой половине корта. Думаю, это лучший подход", — передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Виктория также рассказала, чем ей пришлось пожертвовать.

«Я пожертвовала детством ради мечты. Слово „жертвовать“ звучит так, будто это нечто трудное. Но мы всегда жертвуем временем с семьёй, когда каждый день ходим в школу. В то же время у меня были возможности, которых не было у других детей, особенно из места, откуда я родом. Шанс пробиться на большую арену был очень мал, поэтому я отношусь ко всему происходящему как к привилегии. Сложно назвать это жертвой. Но, конечно, мы каждый день в пути, а не дома. Однако я живу мечтой. Живу тем, что люблю делать больше всего. Немногие могут это сказать», — сказала Азаренко.