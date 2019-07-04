Американского теннисиста ростом 211 см на Уимблдоне спросили, почему он не в НБА

Американскому теннисисту Райлли Опелке на пресс-конференции после матча второго круга Уимблдона был задан вопрос о том, почему он не попал в НБА, несмотря на рост 211 см. Вчера, 3 июля, Опелка одолел швейцарца Стэна Вавринку в матче 2-го круга Уимблдона со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 8:6.

«Почему я на Уимблдоне, а не в НБА? Отличный вопрос. Я бы хотел, чтобы это было так. Каждый день жалею. Это всё, что я могу сказать. Я очень люблю баскетбол, это мой любимый вид спорта. Но я уже не так часто в него играю. Дома я каждый день бросаю по кольцу, но ничего серьёзного. В колледже я в баскетбол не играл», — передаёт слова Опелки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

За выход в третий круг Уимблдона Опелка поспорит с канадцем Милошем Раоничем. Турнир завершится 14 июля.