Азаренко — о дуэте Энди Маррей/Серена Уильямс: удачи их соперникам

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала информацию о том, что британец Энди Маррей сыграет с американкой Сереной Уильямс в миксте на Уимблдоне.

«Энди Маррей не просил меня сыграть с ним. Я злюсь из-за этого. Нет, на самом деле всё нормально. Я надеялась, что успех, которого я добилась с Джейми Марреем в прошлом году, будет отмечен и меня почтут честью спросить. Но ладно.

Ожидания от пары Маррей/Серена? Удачи их соперникам. Обыграть Энди и Серену будет очень сложно. Они настроены серьёзно. Но в любом случае смотреть будет интересно. Это историческое событие. Я точно буду смотреть", — передаёт слова Азаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили.

Маррей и С. Уильямс узнали соперников на Уимблдоне в миксте