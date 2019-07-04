Ф. Лопес — о проигрыше Хачанову: последний гейм был странным

Испанец Фелисьяно Лопес прокомментировал поражение в матче с россиянином Кареном Хачановым во втором круге Уимблдона со счётом 6:4, 4:6, 5:7, 4:6.

«Думаю, я контролировал ход матча после выигрыша первого сета. В начале второй партии у меня ещё были шансы: дважды на его подаче счёт был 15:40. Но я их не реализовал. Затем он два или три раза взял мою подачу, когда мне нельзя было её проигрывать. Это случилось в концовках сетов. Завершить матч после брейка и отыгрыша матчболов… Я не знаю. Я подавал недостаточно хорошо.



Те брейки, которые сделал Хачанов в концовках сетов, были самыми важными. Я такого не ожидал. Я выиграл первый сет, играл хорошо. Думал, сделаю ещё один брейк, но не получилось. А затем в концовке я сам проиграл подачу. После этого соперник стал играть всё лучше. Но в целом игра получилась равной. Просто те брейки всё решили.

В последнем гейме я вновь не сумел взять свою подачу. В некоторых случаях не попадал первым мячом. Соперник отвечал прекрасными ударами с приёма. Были ошибки в ударах с лёта. Не знаю. Это был странный гейм", — передаёт слова Лопеса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующим соперником Хачанова будет испанец Роберто Баутиста-Агут.